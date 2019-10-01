شكرا لقرائتكم الداخلية تسحق تليفونات بني سويف 5 - 1 في مباراة ودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية في تصريحات خاصة رضاه عن الأداء الهجومي للاعبين وتطورهم مع المباريات مشيرا إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى خاصة بعد معسكر الاسماعيلية الأخير.
ويقع فريق الداخلية في مجموعة قوية بدوري القسم الثاني حيث جاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:
سيراميكا كليوباترا × الداخلية
الترسانة × منتخب السويس
القناة × النجوم
الزرقا × المريخ
بتروجت × جمهورية شبين
كوكاكولا × النصر
ويواجه فريق الداخلية نظيره النجوم في لقاء ودي غدا الأربعاء في مدينة السادس من أكتوبر في اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد .
زيشهد فريق الداخلية حالة من الاستقرار الفني خاصة بعد انتظام محمد صبحي حارس الفريق مع الداخلية، وكذلك ضم عدد من الصفقات القوية في مقدمتها أحمد تمساح لاعب حرس الحدود السابق.
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