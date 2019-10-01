شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يدرس المصري بالتسجيلات السابقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” مجموعة من التسجيلات لفريق المصرى قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمعهما مساء الغد لحساب الجولة الثانية من عمر الدورى المحلى. يأتى ذلك من أجل رصد أبرز نقاط القوة والضعف للمنافس، سعيا لاستغلالها لحصد نقاط المباراة الثلاث والاستمرار فى الصدارة. وشدد الجهاز الفنى على خطورة الخط الهجومى باكمله للفريق البورسعيدى لاسيما الهداف النيجيرى أوستن أوموتو الذى يعد احد أخطر أوراقه الرابحة. Advertisements وفاز الاسماعيلي علي الجونة في الجولة الأولي للدوري بهدف دون رد فيما تعادل المصري البورسعيدي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة وتأهل الاسماعيلي لدور ال١٦ بالبطولة العربية عقب الإطاحة بأهلي بني غازي بمجموع مباراتي الذهاب والاياب ٤/٣ فيما تأهل المصري البورسعيدي لدور ال ١٦ بالكونفدرالية عقب الإطاحة بفريق ماليندي بطل زنجبار بمجموع مباراتي الذهاب والاياب ٧/٢.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلي يدرس المصري بالتسجيلات السابقة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.