شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مصر المقاصة .. ميتشو يمنح أوباما راحة سلبية من تدريبات الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت الراحة التى حصل عليها أوباما بإذن من الجهاز الفنى، بسبب الاصابة التى تعرض لها فى الركبة قبل مباراة الأزمة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال.
كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.
كما أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق فقرة تأهيلية خاصة علي هامش المران، حيث قام اللاعب بالركض الخفيف بطول الملعب، وعقب ذلك استكمل اللاعب برنامجه التأهيلى والعلاجي بجمانيزيوم النادي، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له للتعافى من معاناته باصابة الركبة.
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