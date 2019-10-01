شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الجونة .. كارت أحمر لمحمد أنور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري علي الكارت الأحمر أمام الجونة في الدقيقة 60 ، بعد تعمده قطع الكرة باليد مما منع انفراد لمهاجم الجونة ، في المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ودخل الفريقان المباراة ورصيدهما "صفر" من النقاط، حيث خسر الجونة فى الجولة الأولى من الإسماعيلى بهدف دون رد، فيما خسر الاتحاد السكندرى من الزمالك بهدف نظيف.
ويضم تشكيل الاتحاد كلاً من حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: محمود رزق – محمد أنور – السيد سالم – أسامة العزب، خط الوسط: نور السيد – خالد الغندور – مانجا – رزاق سيسيه، الهجوم: إيمانويل اوكوى – خالد قمر.
فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من.. محمود الغرباوي، عمرو سعداوي، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، أحمد مجدي، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، أحمد ياسر ريان
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