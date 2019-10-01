شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الجونة .. سيد البلد يحسم اللقاء بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاتحاد السكندري ضد الجونة نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز هدف زعيم الثغر محمود رزق فى الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع بعد تحقيق أول 3 نقاط في جدول البطولة ، بينما استمر الجونة في المركز الأخير بدون أي نقطة بعد الخسارة في اول جولتين بالدوري .

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ودخل الفريقان المباراة ورصيدهما "صفر" من النقاط، حيث خسر الجونة فى الجولة الأولى من الإسماعيلى بهدف دون رد، فيما خسر الاتحاد السكندرى من الزمالك بهدف نظيف.

وضم تشكيل الاتحاد كلاً من حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: محمود رزق – محمد أنور – السيد سالم – أسامة العزب، خط الوسط: نور السيد – خالد الغندور – مانجا – رزاق سيسيه، الهجوم: إيمانويل اوكوى – خالد قمر.

فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من.. محمود الغرباوي، عمرو سعداوي، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، أحمد مجدي، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، أحمد ياسر ريان