شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين ميتشو ولاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربي ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى فريقه على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث ميتشو مع اللاعبين فى وجود جميع أفراد جهازه المعاون، حيث شدد المدير الفنى على ضرورة غلق صفحة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال، وعدم التأثر بما حدث أو الانشغال بالقرار المنتظر صدوره من الاتحاد الأفريقى "الكاف" طالبًا التركيز فى المواجهة المقبلة أمام المقاصة، من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، كما حث المدرب الصربى الجميع علي بذل اقصي جهد لديهم والعمل علي تحقيق المكسب ومواصلة مشوار الانتصارات بالدوري.

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كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.

كما عقد ميتشو جلسة خاصة مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، حرص خلالها الأخير على الإطمئنان على كافة اللاعبين، والاستعدادات لمواجهة الفريق الفيومى.