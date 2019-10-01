شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى ضد الجونة .. زعيم الثغر يتقدم بهدف نظيف فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى والجونة، التى تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم زعيم الثغر بهدف نظيف أحرزه محمود رزق فى الدقيقة 45 مع نهاية الشوط.

ودخل الفريقان المباراة ورصيدهم "صفر" من النقاط، حيث خسر الجونة فى الجولة الأولى من الإسماعيلى بهدف دون رد، فيما خسر الاتحاد السكندرى من الزمالك بهدف نظيف.

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ويضم تشكيل الاتحاد كلاً من.. حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: محمود رزق – محمد أنور – السيد سالم – أسامة العزب، خط الوسط: نور السيد – خالد الغندور – مانجا – رزاق سيسيه، الهجوم: إيمانويل اوكوى – خالد قمر.

فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من.. محمود الغرباوي، عمرو سعداوي، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، أحمد مجدي، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، أحمد ياسر ريان.