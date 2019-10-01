شكرا لقرائتكم ميتشو يحسم الخلاف بين عنتر وحامد وفرجاني ساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك الخلاف بين ثلاثى الفريق محمد عنتر وطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، والذى نشب بينهما خلال خوض التدريب الجماعى على استاد برج العرب، عقب عدم حضور فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وعقد الخواجة الصربى جلسة مع اللاعبين الثلاثة، على هامش التدريب الجماعى الذى اقيم مساء اليوم، على ملعب النادى بميت عقبة، وأنهى الخلاف بين اللاعبين، دون توقيع عقوبات.

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كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد الزمالك، لمواجهة مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.