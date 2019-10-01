شكرا لقرائتكم رابطة التنس توقف حكماً إيطالياً تحرش بـ "جامعة الكرات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب إيقاف الحكم الإيطالي جيانلوكا موسكاريلا بسبب سلوك غير أخلاقي تجاه إحدى فتيات جمع الكرات، ودعمه للاعب على حساب آخر، خلال مباراة في منافسات المستوى الثاني "تشالنغر" الأسبوع الماضي في فلورنسا الإيطالية.

وقالت الرابطة في بيان من دون الدخول في تفاصيل الحادثة :لقد أخذنا علما بعدد من الحوادث التي تورط فيها الحكم الرئيسي جيانلوكا موسكاريلا خلال مباراة جمعت البرتغالي بيدرو سوزا والإيطالي إنريكو دالا فاليه خلال دورة "تشالنغر" في فلورنسا الأسبوع الفائت.

وتابعت: تم إيقاف موسكاليرا من الدورة فور علمنا بالحادثة وفُتح تحقيق شامل، كما تم إيقاف موسكاليرا مؤقتا، في انتظار نتائج التحقيق.

Advertisements

ووفق الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خرق موسكاليرا القواعد مرتين خلال المباراة التي جمعت دالا فاليه بسوزا في الدور الثاني وانتهت بفوز الأخير 7-5، 4-6 و6-4. فهو توجه بعبارات غير أخلاقية إلى فتاة من جامعات الكرات، متوجها إليها بعبارات من قبيل "أنت مثيرة جدًا".

وخلال المباراة ذاتها، ودائمًا بحسب المشاهد المنتشرة على شبكة الإنترنت، استفاد موسكاليرا من خروج ديلا فاليه من الملعب لتشجيع سوزا "هل تريد المظلة؟ هيا، استمر. عزيزي بيدرو، استمر في التركيز. دقيقتان وينتهي كل شيء، حافظ على تركيزك.

وتابع :هيا أسرع، لأن الطقس حار، لذا بالله عليك حافظ على تركيزك. أنا كبير في السن، يجب أن تفوز في هذه المباريات 6-1 6-1 ، حصلت على 45 فرصة لكسر الإرسال، 45. ليس لديك طاقة.

وكانت رابطة المحترفين قد أوقفت الحكم السويدي محمد الحياني العام الماضي بعدما نزل عن كرسيه وتحدث إلى الأسترالي نيك كيريوس لتحفيزه خلال مباراة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018.