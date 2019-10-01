عبدالعزيز الفيصل يلتقي المدرب البرتغالي مورينيو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يزور السعودية حالياً لإلقاء محاضرة تعنى بالجانب الفني في كرة القدم، وذلك في معهد إعداد القادة بجدة.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سعدت بلقاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأتمنى أن يستفيد المدربون الوطنيون والمهتمون بكرة القدم من المحاضرة التي سيقدمها اليوم، وما يملكه من خبرات في عالم التدريب الحديث.
ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة في "تويتر" صور من لقاء مورينيو بعدد من الأطفال الموهوبين بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
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