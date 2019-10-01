شكرا لقرائتكم كلوب: سالزبورغ فريق صعب وسيفاجئ الكثيرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، يوم الثلاثاء أن على فريقه عدم إضاعة الوقت والبدء بتحقيق الانتصارات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارته مباراة الجولة الأولى.

ويستعد ليفربول ليستضيف الأربعاء على ملعب أنفيلد، فريق سالزبورغ النمساوي ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة. وخسر ليفربول في الجولة الأولى أمام مضيفه نابولي الإيطالي بثنائية نظيفة، بينما استهل سالزبورغ مشواره بفوز على جنك البلجيكي 6-2.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي الثلاثاء :علينا أن نبدأ بتحقيق الانتصارات وأن لا نضيع الوقت، نواجه خصما قويا وسيفاجئ الكثيرين وفي المستقبل أيضا.

لكن كلوب شدد على معرفته بالفريق الذي سبق للاعبَين في ليفربول، هما السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، أن دافعا عن ألوانه سابقا. وقال كلوب: إن الطريقة التي يعتمدها سالزبورغ معدة لمفاجأة الفرق الكبرى، لكن إذا وجد شخص في العالم يعرف الكثير عن الطريقة التي يلعبون بها، وماذا يفعلون، فربما يكون أنا.

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وأضاف: لقد تابعتهم لفترة طويلة جدا، وكان لدي فكرة مماثلة لما يفعلونه عندما بدأت مسيرتي كمدرب، ليفربول جيد للغاية ونريد أن نكون الخصم الأكثر ازعاجاً في كرة القدم.

ولم يتعرّض رجال كلوب للهزيمة على أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري الأبطال الأوروبي منذ 23 أبريل 2017 عند خسارتهم أمام كريستال بالاس 1-2. ويتصدر الـ"ريدز" ترتيب الدوري المحلي هذا الموسم برصيد 21 نقطة من سبع انتصارات كاملة، وبفارق خمس نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي.

من جهته، أكد ماني أن الفوز بلقب الدوري المحلي المنتظر منذ 30 عاماً، لن يكون أهم بالنسبة لليفربول من الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال وقال: اللقبان مهمان بالنسبة إلي. كلاهما هدف لنا. نحن ليفربول ولدينا فريق رائع لذا لا أعتقد أنه ينبغي أن تكون لدينا مشكلة في ذلك.

وردا على سؤال عن مواجهته لفريقه السابق، قال: هذه مباراة مميزة بالنسبة إلي. لقد لعبت لمدة عامين في سالزبورغ.