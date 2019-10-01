أزمة تزوير الأصوات تدخل نفق مظلم .. الاتحاد السوداني يكذب الفيفا: صوتنا لصلاح في "ذا بيست".. وتصويتنا لميسي غير صحيح وطالبنا بفتح تحقيق رسمي

الموجز

أكد نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريقه اختار المصري محمد صلاح كخيار أول في تصويت الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

وأشار حميدتي في تصريحات لموقع قناة العربية، إلى أن النفي الذي جاء عن طريق الفيفا بشأن وجود خطأ في تصويت مدرب السودان لصالح ليونيل ميسي هو إدعاء غير صحيح.

وقال نائب الاتحاد السوداني: "اخترنا محمد صلاح أولًا، ثم ساديو ماني وأخيرًا كيليان مبابي، ولكننا تفاجئنا بأن تصويتنا توجه إلى ميسي، أرسلنا للفيفا لفتح تحقيق في الأمر".

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وأكمل: "ما نشره الفيفا عبر موقعه لا علاقة له بالقائمة التي صوتنا لها، الفيفا أبلغنا بأنه تلقى خطابين لتصويت مدرب السودان، ولكن صوتنا كان لصلاح وأبلغناهم بذلك".

وكان مدرب منتخب السودان قد نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، صورة لخطاب التصويت الخاص به والذي منح صوته خلاله لصلاح، مبديًا اندهاشه من إعلان الفيفا.

إلا أن الاتحاد الدولي كذب ما نشره مدرب السودان، مع التأكيد على أن عملية التصويت جاءت تحت مراقبة من مراقبين مستقلين من شركة رايس ووتر هاوس كوبرز.