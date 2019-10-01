ساديو مانى يكشف عن سبب أزمته مع محمد صلاح

الموجز
قال ساديو مانى نجم ليفربول عن علاقته بزميله محمد صلاح على هامش مباراة الريدز ضد ريد بول سالزبورج النمساوى التى تجمعهما غدا فى دورى أبطال أوروبا.
وحسر فريق ليفربول مباراته الأولى في دوري الأبطال هذا العام أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد.
وقال مانى عن محمد صلاح بالمؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم: "ما حدث أمر طبيعى ويمكن أن يحدث فى كرة القدم، والسبب يرجع إلى أنى كنت محبطًا خلال مباراة بيرنلى لأنه من الطبيعى أن تكون فى حاجة إلى تسجيل الأهداف".
واختتم مانى تصريحاته بالتأكيد على علاقته الطيبة مع زميله المصرى، قائلا: "محمد صلاح صديق مقرب ونسيت ما حدث تماما".
وكان خلافا دب بين محمد صلاح وساديو مانى على هامش لقاء بيرنلى فى سبتمبر الماضى بالدورى الإنجليزى، حيث انفعل اللاعب السنغالى ساديو مانى عقب استبداله فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة بيرنلى التى انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.
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وقال جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "عدم تمرير محمد صلاح الكرة لساديو ماني في مباراة بيرنلي، لم تكن السبب في انفعال ماني ودخوله في أزمة مع صلاح، ماني يشعر بالإحباط من صلاح على مدار الأشهر الأخيرة".
وأضاف:" يورجن كلوب نجح في إنهاء الأزمة سريعا بين محمد صلاح وساديو ماني، واحتواء الموقف".
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