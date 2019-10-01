برباعية اهداف .. ملخص نتيجة مباراة الهلال والسد اليوم 4-1 في نصف نهائي ابطال اسيا

ملخص نتيجة مباراة الهلال والسد اليوم، بأربعة أهداف مقابل هدف نجح فريق الهلال في العودة من الدوحة بإنتصار عريض في ذهاب مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال اسيا اليوم الثلاثاء.

تتصدر قمة الهلال ضد السد قمة مباريات اليوم الثلاثاء في الكرة العالمية، وكان الهلال قد أقصى الاتحا د من دور الثمانية قبل أن يضر موعداً مع السد القطري في قبل النهائي الأسيوي.

نزل اللاعبون لأجراء عمليات الأحماء التي تسبق بداية المباراة، وسط حضور جماهيري كبير ينتظر مشاهدة اللقاء المؤهل.

نزل اللاعبون لأجراء عمليات الأحماء التي تسبق بداية المباراة، وسط حضور جماهيري كبير ينتظر مشاهدة اللقاء المؤهل. تشكيلة الهلال الرسمية، المعيوف حارس العرين، وفي الدفاع الشهراني، جانيون،الببليهي، البريك، وفي الوسط، كلو، الفرج، كاريلو، الدوسري، جيوفينكو، وبالهجوم جوميز

.تشكيلة السد الرسمية، في حراسة المرمى الشيب، وفي الدفاع الرباعي سلمان، يونغ، عبد الكريم، جابي، وفي الوسط نام تاي، اليهدوس، أكرم عفيف، الهاجري، وفي الهجوم بغداد بو نجاح، بو علام

جوميز مهاجم الهلال كان قريب من تسجيل هدف التقدم من محاولة بعد مرور خمس دقائق على بداية اللقاء.

الدقيقة 14،جوميز يتقدم للسد بهدف في مرماه بعد هدف عكسي مفاجئ. .

جوميز يدرك هف التعادل لفريقه في الدقيقة 34، لتصبح النتيجة هدف مقابل هدف.

أل بليهي يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 45.

الدقيقة 60، سالم الهاجري يسجل هدف في مرماه لتصبح النتيجة تقدم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف

محمد الشلهوب يسجل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 67.