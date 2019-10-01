ليلة الزعيم .. ملخص نتيجة مباراة الهلال والسد اليوم في نصف نهائي دوري ابطال اسيا

ملخص نتيجة مباراة الهلال والسد اليوم، سحق نادي الهلال مستضيفه السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا برباعية اهداف مقابل هدف، ليخطو شوطاً كبيراً نحو التأهل لنهائي النسخة الحالية.

يعتمد نادي الهلال في التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم على الثنائي جوميز وجيوفنيكو لشن الهجمات على الخصم القطري، الذي سيكون اعتماده الأساسي على النجم بغداد بو نجاح أحد أفضل لاعبي النسخة الحالية من المسابقة.

وكان نادي الهلال قد تأهل إلى تلك المرحلة من المسابقة بعد أن أطاح بقطبي مدينة جدة الاهلي والاتحاد من ثمن النهائي وربع النهائي على التوالي.

الان معرفة تشكيلة الهلال الرسمية، المعيوف حارس العرين، وفي الدفاع الشهراني، جانيون،الببليهي، البريك، وفي الوسط، كلو، الفرج، كاريلو، الدوسري، جيوفينكو، وبالهجوم جوميز.

تشكيلة السد الأساسية اليوم أمام الهلال، في حراسة العرين الشيب، وفي الدفاع الرباعي سلمان، يونغ، عبد الكريم، جابي، وفي الوسط نام تاي، اليهدوس، أكرم عفيف، الهاجري، وفي الهجوم بغداد بو نجاح، بو علام