توتنهام يتحدى بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

يرغب نادي توتنهام في غلق صفحة بدايته الضعيفة جداً بجميع المسابقات بهذا الموسم الكروي الجديد عندما يواجه بايرن ميونخ الألماني بملعب “توتنهام” في التاسعة مساء اليوم، خلال مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع توتنهام حصد 11 نقطة فقط من 7 مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو” قد هزم لقائه أمام كولشيستر بضربات الجزاء ليخرج من البطولة مبكرًا، في حين تمكن من إدراج التعادل الإيجابي 2/2 مع أولمبياكوس اليوناني خارج أرضه خلال مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومازال بايرن ميونخ متصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بمجموع 3 نقاط، بعدما استطاع من تحقيق فوزًا كبيراً في المباراة الأولي علي النجم الأحمر الصربي بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب “أليانز أرينا”، متغلباً بفارق نقطتين على توتنهام وأولمبياكوس اليوناني.