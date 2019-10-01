تشكيلة العملاق البافري أمام صاحب وصافة دوري أبطال أروبا في الموسم الماضي

يريد فريق توتنهام في إظهار مقومات فريقه، وخاصة بعد البداية السيئة جداً بجميع البطولات لهذا الموسم عندما سيستضيف فريقاً ثقيلاً جداً وهو بايرن ميونخ الألماني في لقاء من العيار الثقيل في تمام التاسعة مساء اليوم، على أستاد “توتنهام”، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووضع المدير الفني لنادي بايرن ميونخ نيكو كوفاتش 21 لاعبًا في قائمة لقاء توتنهام وهم:

فروشتل – نوير – نيكلاس سولى – بنيامين بافارد – تياجو – خافيير مارتينيز – ليفاندوفسكى – سيرجى جنابرى – كوتينيو – بيريسيتش – ميكائيل كويسانسى – بواتينج – ألفونسو ديفيز – أولريتش – لوكاس هيرنانديز – توليسو – توماس مولر – ديفيد ألابا – كومان – كيميتش – ولوكاس ماى.

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الثنائي لوكاس هيرنانديز وإيفان بيريسيتش تواجدوا في قائمة بايرن ميونخ للقاء توتنهام، حيث تم شفاء الأول من آلام في الركبة حدثت له خلال مشاركته في لقاء بادربورن الماضي خلال مباريات الدوري الألماني “البوندزليجا”، واستطاع بيريزيتش من استعاده لياقته البدنية بعد غيابه عن اللقاء الماضي بالدوري الألماني.