شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة الاتحاد السكندرى والجونة فى الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الاتحاد السكندري من الفوز على فريق الجونة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز هدف زعيم الثغر محمود رزق فى الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع بعد تحقيق أول 3 نقاط في جدول البطولة، بينما استمر الجونة في المركز الأخير بدون أى نقطة بعد الخسارة فى أول جولتين بالدورى.

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ودخل الفريقان المباراة ورصيدهما "صفر" من النقاط، حيث خسر الجونة فى الجولة الأولى من الإسماعيلى بهدف دون رد، فيما خسر الاتحاد السكندرى من الزمالك بهدف نظيف.

وشهدت المباراة طرد محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري في الدقيقة 60 من زمن المباراة بعد تعمده بقطع الكرة باليد مما منع انفراد لمهاجم الجونة .

وضم تشكيل الاتحاد كلاً من حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: محمود رزق – محمد أنور – السيد سالم – أسامة العزب، خط الوسط: نور السيد – خالد الغندور – مانجا – رزاق سيسيه، الهجوم: إيمانويل اوكوى – خالد قمر.

فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من: محمود الغرباوي، عمرو سعداوي، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، أحمد مجدي، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، أحمد ياسر ريان