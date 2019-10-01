المصرى يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى استعداداته لمواجهة أبناء العم الإسماعيلى التى ستقام غدًا الأربعاء على أرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وخاض الفريق البورسعيدى تدريبًا خفيفًا استقر فيه المدير الفنى إيهاب جلال على التشكيلة الأساسية التى يخوض بها الفريق مباراته المقبلة ضد الإسماعيلي.
وخلال التدريب الذي استمر لنحو 75 دقيقة، وضح اعتماد المدرب على خطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، والتى يسعى من خلالها الجهاز الفني لفرض رقابة على مفاتيح اللعب العديدة في صفوف الإسماعيلي من ناحية، وكذلك العمل على استغلال الثغرات الموجودة بها من ناحية أخرى.
كما شهد المران تركيزًا من الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية.
يواصل الجهاز الفني مساء اليوم سلسلة المحاضرات النظرية للاعبيه وهي التي يتم الاستعانة فيها بالفيديو من أجل تلقين كل لاعب مهامه في الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد.
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