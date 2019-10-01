شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبًا فى قائمة الإنتاج أمام الأهلي.. والإصابة تُبعد باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة ناديه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة كلاً من :عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وغنام محمد وايمن الطرابلسي ومحمد بازوكا ومحمد رجب وأحمد مجدي وكريم لالا ومحمد عادل وإبراهيم عبد الخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب أنان وموسي دياورا ومامادو انياس ، فيما خرج باسم مرسي من قائمة الفريق للإصابة.

وكان الإنتاج الحربى قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعدادًا لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام ، فيما فاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد ضمن الجولة ذاتها.