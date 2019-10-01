شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الدراويش يسترجع أجمل أهدافه فى ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع وجيه عبد الحكيم، مهاجم الإسماعيلى، أغلى أهدافه المحلية فى شباك المصرى الموسم قبل الماضى.
وسجل عبد الحكيم هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 93 من عمر المباراة ليتفوق الإسماعيلي في ديربي القناة بنتيجة 2-1 على المصري، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المحلى بالنسخة قبل الماضية.
ويتمنى اللاعب تكرار تسجيل مثل هذا الهدف الذى يعتبره أحد أغلى أهدافه لأنه حسم المباراة لصالح فريقه.
ويلتقى الفريقان غدًا الأربعاء على ملعب برج العرب فى إطار الأسبوع الثانى بمسابقة الدورى المحلى.
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