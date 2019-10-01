التعادل شعار مواجهات الإسماعيلى والمصرى فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الخامسة والنصف عصر الأربعاء مواجهة الإسماعيلى مع المصرى البورسعيدى، لحساب الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المحلى
ونرصد تاريخ مواجهات الفريقين فى شهر أكتوبر
وفاز الإسماعيلى على المصرى فى 4 مباريات بينما تلقى الخسارة فى 3 مواجهات وحسم التعادل 5 لقاءات وسجل لاعبو الإسماعيلى 14 هدفًا واستقبلهم شباكهم 12 هدفًا.
والمفارقة أن آخر ثلاث مباريات فى أكتوبر حسمها الدراويش لصالحه وبنتيجة واحدة (2-1).
موسم 53/54
الأسبوع الرابع 25 أكتوبر 1953
الإسماعيلى – المصرى
0 – 2
موسم 55/56
الأسبوع الثالث 9-10-1955
الإسماعيلي – المصري
4 – 0
موسم 1962/1963
الأسبوع الخامس 26 أكتوبر 1962
المصري – الإسماعيلي
0 – 0
موسم 1979/1980
الأسبوع الأول 12 أكتوبر 1979
المصري – الإسماعيلي
1 – 1
موسم 1982/ 1983
الأسبوع السادس 29-10-1982
المصرى – الإسماعيلى
1 – 1
موسم 1984/ 1985
الأسبوع الأول 5-10-1984
المصرى – الإسماعيلى
1 – 1
=موسم 1986/ 1987
الأسبوع الرابع 3-10-1986
المصرى – الإسماعيلى
2 – 1
موسم 1990/ 1991
الأسبوع الثامن 26-10-1990
المصرى – الإسماعيلى
0 – 0
موسم 1993/ 1994
الأسبوع الثامن 25-10-1993
الإسماعيلى – المصرى
2 – 3
موسم 2004/2005
الأسبوع الرابع
الأحد 17/10/2004
الإسماعيلى – المصرى
2 – 1
موسم 2008/2009
الأسبوع السابع الخميس 16/10/2008
المصرى – الإسماعيلى
1 – 2
موسم 2017/2018
الأسبوع السابع الجمعة 27 أكتوبر 2017
المصرى – الإسماعيلى
1 – 2
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