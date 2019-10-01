شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل شعار مواجهات الإسماعيلى والمصرى فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الخامسة والنصف عصر الأربعاء مواجهة الإسماعيلى مع المصرى البورسعيدى، لحساب الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المحلى ونرصد تاريخ مواجهات الفريقين فى شهر أكتوبر وفاز الإسماعيلى على المصرى فى 4 مباريات بينما تلقى الخسارة فى 3 مواجهات وحسم التعادل 5 لقاءات وسجل لاعبو الإسماعيلى 14 هدفًا واستقبلهم شباكهم 12 هدفًا. والمفارقة أن آخر ثلاث مباريات فى أكتوبر حسمها الدراويش لصالحه وبنتيجة واحدة (2-1). موسم 53/54 الأسبوع الرابع 25 أكتوبر 1953 الإسماعيلى – المصرى 0 – 2 موسم 55/56 الأسبوع الثالث 9-10-1955 الإسماعيلي – المصري 4 – 0 موسم 1962/1963 الأسبوع الخامس 26 أكتوبر 1962 المصري – الإسماعيلي 0 – 0 موسم 1979/1980 الأسبوع الأول 12 أكتوبر 1979 المصري – الإسماعيلي 1 – 1 موسم 1982/ 1983 الأسبوع السادس 29-10-1982 المصرى – الإسماعيلى 1 – 1 موسم 1984/ 1985 الأسبوع الأول 5-10-1984 Advertisements المصرى – الإسماعيلى 1 – 1 =موسم 1986/ 1987 الأسبوع الرابع 3-10-1986 المصرى – الإسماعيلى 2 – 1 موسم 1990/ 1991 الأسبوع الثامن 26-10-1990 المصرى – الإسماعيلى 0 – 0 موسم 1993/ 1994 الأسبوع الثامن 25-10-1993 الإسماعيلى – المصرى 2 – 3 موسم 2004/2005 الأسبوع الرابع الأحد 17/10/2004 الإسماعيلى – المصرى 2 – 1 موسم 2008/2009 الأسبوع السابع الخميس 16/10/2008 المصرى – الإسماعيلى 1 – 2 موسم 2017/2018 الأسبوع السابع الجمعة 27 أكتوبر 2017 المصرى – الإسماعيلى 1 – 2

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل شعار مواجهات الإسماعيلى والمصرى فى أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.