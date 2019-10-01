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التعادل شعار مواجهات الإسماعيلى والمصرى فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الخامسة والنصف عصر الأربعاء مواجهة الإسماعيلى مع المصرى البورسعيدى، لحساب الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المحلى

ونرصد تاريخ مواجهات الفريقين فى شهر أكتوبر

وفاز الإسماعيلى على المصرى فى 4 مباريات بينما تلقى الخسارة فى 3 مواجهات وحسم التعادل 5 لقاءات وسجل لاعبو الإسماعيلى 14 هدفًا واستقبلهم شباكهم 12 هدفًا.

والمفارقة أن آخر ثلاث مباريات فى أكتوبر حسمها الدراويش لصالحه وبنتيجة واحدة (2-1).

 

موسم 53/54

الأسبوع الرابع 25 أكتوبر 1953

الإسماعيلى – المصرى

         0    –    2

 

موسم 55/56

الأسبوع الثالث 9-10-1955

الإسماعيلي – المصري

     4         –    0

 

موسم 1962/1963

الأسبوع الخامس 26 أكتوبر 1962

المصري – الإسماعيلي

    0     –     0

 

موسم 1979/1980

الأسبوع الأول  12 أكتوبر 1979

المصري – الإسماعيلي

1    –     1

 

موسم 1982/ 1983

الأسبوع السادس 29-10-1982

المصرى – الإسماعيلى

1       –     1

 

موسم 1984/ 1985

الأسبوع الأول 5-10-1984

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المصرى – الإسماعيلى

  1       –      1

 

=موسم 1986/ 1987

الأسبوع الرابع 3-10-1986

المصرى – الإسماعيلى

   2      –     1

 

موسم 1990/ 1991

الأسبوع الثامن 26-10-1990

المصرى – الإسماعيلى

  0      –      0

 

موسم 1993/ 1994

الأسبوع الثامن 25-10-1993

الإسماعيلى – المصرى

2          –    3

 

موسم 2004/2005

الأسبوع الرابع

الأحد 17/10/2004

الإسماعيلى – المصرى

2         –     1

 

موسم 2008/2009

الأسبوع السابع الخميس 16/10/2008

المصرى – الإسماعيلى

   1      –     2

 

موسم 2017/2018

الأسبوع السابع الجمعة 27 أكتوبر 2017

المصرى – الإسماعيلى

   1       –      2

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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