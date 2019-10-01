جهاز الإسماعيلي يحذر لاعبيه من خطورة هداف المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” مجموعة من التسجيلات لفريق المصرى قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمعهما مساء الغد في الجولة الثانية من عمر الدورى المحلى. يأتى ذلك من أجل رصد أبرز نقاط القوة والضعف للمنافس، سعيا لاستغلالها لحصد نقاط المباراة الثلاث والاستمرار فى الصدارة. Advertisements وشدد الجهاز الفنى على خطورة الخط الهجومى بأكمله للفريق البورسعيدى لاسيما الهداف النيجيرى أوستن أوموتو الذى يعد أحد أخطر أوراقه الرابحة. وفاز الإسماعيلي على الجونة في الجولة الأولى للدوري بهدف دون رد فيما تعادل المصري البورسعيدي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة. وتأهل الإسماعيلي لدور الـ16 بالبطولة العربية عقب الإطاحة بأهلي بني غازي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ٤/٣ فيما تأهل المصري البورسعيدي لدور الـ16 بالكونفدرالية عقب الإطاحة بفريق ماليندي بطل زنجبار بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ٧/٢.

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