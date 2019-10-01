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الهلال يسحق السد برباعية على أرضه بدوري أبطال آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا غاليًا، مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره السد القطري بنتيجة أربعة أهداف لهدف، في لقاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

السد صاحب الأرض تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 14، بعدما سجل جوميز مهاجم الهلال بالخطأ في مرماه، ليعود نفس اللاعب ويصحح الخطأ ويعادل النتيجة لفريقه بهدف في الدقيقة 34.

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وأضاف علي هادي آل بليهي الهدف الثاني في الدقيقة 45، ليسجل سالم الهاجري لاعب السد بالخطأ في مرماه ويمنح الزعيم الهدف الثالث.

وتمكن اللاعب محمد الشلهوب من إحراز رابع أهداف الفريق الضيف في الدقيقة 67، ليصعب مهمة مباراة العودة على فريق السد القطري.

وكان فريق السد نجح في الفوز على نظيره النصر السعودي بدور الثمانية بدوري أبطال آسيا، بينما نجح الهلال في تخطي عقبة اتحاد جدة.

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