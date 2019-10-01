الجونة يواصل نزيف النقاط بهزيمة ثانية في الدوري أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا صعبًا على نظيره الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء احتضنه ملعب الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

وسجل محمود رزق هدف المباراة الوحيد لفريق الاتحاد في الدقيقة 45، مستغلا كرة عرضية حولها برأسه في شباك حارس مرمى فريق الجونة.

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وشهدت المباراة حالة طرد واحدة، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه محمد أنور لاعب الاتحاد في الدقيقة 61.

وكان الفريقين قد دخلا مواجهة الليلة بدون أي نقاط، بعد خسارة أول لقاء لهما في مستهل مشوارهما في المسابقة، ليسجل زعيم الثغر أول فوز له هذا الموسم.

وبتلك النتيجة حصد فريق الاتحاد السكندري 3 نقاط، بينما بقي فريق الجونة بدون أي نقاط بعد مرور جولتين من مسابقة الدوري الممتاز.