مباشر دوري الأبطال.. ريال مدريد 0-2 كلوب بروج

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الملكي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (13 لقبا)، إلى تحقيق الفوز بعد سقوطه في المباراة الأولى خارج الديار على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة.

تشكيل ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، كروس، كاسيميرو، مودريتش، فاسكيز، هازارد، بنزيما.

تشكيل كلوب بروج: مينوليه، ماتا، ميشيل، ديلي، ريكا، ريتس، فاناكين، فورمير، تاو، دينيس، دياتا.

ملخص المباراة:

افتتح الفريق البلجيكي باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة من اللقاء عن طريق النيجيري دينيس، الذي قابل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من تاو، لترتطم بقدميه وتتهادى في شباك كورتوا، قبل أن يؤكد حكم الفيديو صحة الهدف.

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وحاول ريال مدريد أن يتعادل بالضغط على كلوب بروج، لكن الفريق الضيف ظهر متماسكاً.

وكاد فاران أن يعدل النتيجة في الدقيقة الـ28 بعرضية متقنة في منطقة الجزاء قابلها المدافع الفرنسي برأسية باتجاه الشباك، لكن الحارس مينوليه نجح في إبعاد الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة الـ39، عاد دينيس ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، بعدما انفرد بمرمى ريال مدريد وسط ثغرات دفاعية بعد خطأ فادح من مودريش، ليسدد الكرة من فوق الحارس كورتوا ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، حاول ريال مدريد تقليص الفارق بعدما سدد توني كروس كرة متقنة تجاه مرمى كلوب بروج من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وانتظروا ملخصا لأحداث المباراة فور نهايتها..