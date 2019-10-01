قائمة الأهلي.. عودة أفشة.. وصالح بين 9 مستبعدين أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الانتاج الحربي التي تقام غدًا الأربعاء، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقرر فايلر استبعاد كلًا من سعد سمير، محمد محمود، حسين السيد، أليو ديانج، صالح جمعة وعلي لطفي من القائمة لأسباب فنية وعدم الجاهزية.

كما استبعد فايلر الثلاثي مروان محسن، محمود متولي وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابات التي يعانون منها.

وعاد الثنائي علي معلول ومحمد مجدي "أفشة" للتواجد من جديد في قائمة الفريق، بعد غيابهما عن اللقاء الماضي أمام كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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وتضم قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور.

خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.