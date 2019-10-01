رسميًا.. الأهلي يعلن قميصه الثاني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، الزي الثاني لفريق الكرة بالنادين والمقرر أن يرتديه الفريق خلال الموسم الجاري بجميع المنافسات المحلية والقارية. وقبل أيام ارتدى فريق الكرة بالنادي الأهلي القميص خلال مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا. ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواص الاجتماعي تويتر، صورة للقميص الجديد خلال جلسة تصوير تواجد بها كل من علي معلول وأحمد فتحي وصالح جمعة وأمامهم رمضان صبحي. وظهر الشكل الجديد للقميص الثاني لفريق الأهلي يحمل اللون الأسود الكامل يتخلله خطوط صفراء أعلى الكتف، مع تغيير لون شعار الأهلي من الأحمر إلى الاصفر.

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