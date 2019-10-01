رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن "كرة الشتاء" وموعد استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ، أن كرة الشتاء الخاصة بالمسابقة المقرر استخدامها ستكون متواجدة في المباريات بداية من الجولة العاشرة.

وأوضحت الرابطة، أن كرة الشتاء ، والتي تنتجها شركة "نايكي" الراعي المختص بتصميم وصناعة كرات بريميرليج، ستتواجد في مباريات الاسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة بالبريمر ليج في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ويلعب ليفربول مع توتنهام هوتسبر في أبرز مواجهاتها.

وظهرت الكرة الجديدة باللونين الأصفر والأزرق، حيث ذكر الموقع الرسمي لشركة "نايكي" المنتجة للكرة أن تصميمها تم استلهامه من تصميم الكرة الأولى التي أنتجتها الشركة للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2004/2005.