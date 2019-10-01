الاتحاد السوداني يعلق على خطأ التصويت لصلاح في "ذا بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، على موضوع اختيار مدرب منتخب بلاده للمصري محمد صلاح في تصويت الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، وتحول صوته للاعب ليونيل ميسي بدلا عنه.

وقال حميدتي في تصريحات لموقع قناة العربية، إن زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لمنتخب السودان جعل صلاح اختيارا أولا في تصويت "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

وأضاف أن ما جاء على لسان الاتحاد الدولي لكرة القدم بنفي التصويت لصلاح، من جانب مدرب السودان، والتصويت لصالح ليونيل ميسي، هو ادعاء غير صحيح.

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وأوضح، أن "اختيار مدرب المنتخب السوداني كان كتالي: محمد صلاح أولًا، ثم ساديو ماني، وأخيرًا كيليان مبابي، ولكننا تفاجئنا بأن تصويتنا توجه إلى ميسي، وأرسلنا للفيفا لفتح تحقيق في الأمر".

كان مدرب منتخب السودان نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، صورة لخطاب التصويت الخاص به والذي منح صوته خلاله لصلاح، مبديًا اندهاشه من إعلان الفيفا.

ورد فيفا على بيان الاتحاد السوداني، بتكذيب كل من نشر، مع التأكيد على أن عملية التصويت جاءت تحت مراقبة من مراقبين مستقلين من شركة رايس ووتر هاوس كوبرز.