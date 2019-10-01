راحة لكابتن الزمالك بسبب إصابة في الركبة

حصل يوسف أوباما صانع العاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم بملعب النادي. ووافق الجهاز الفني على منح أوباما راحة اليوم، بسبب إصابتة في الركبة قبل لقاء بطل السنغال، علي ان ينتظم اللاعب في التدريبات المقبلة استعدادا لمباراة المقاصة. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

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