ثنائي الزمالك يعلنان جاهزيتهما لمواجهة مصر المقاصة

انتظم ثنائي الزمالك محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز في تدريبات الفريق الجماعية اليوم على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز. واطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة ميتشو علي جاهزية الثنائي محمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز لاعبي للمباراة المقبلة. وكان عبد الغني يعاني من إصابة بشد في الخلفية في حين كان يعاني محمود عبدالعزيز من إصابة في العضلة الأمامية.

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