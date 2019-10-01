فايلر يظهر تشكيل الأهلي في المران الأخير استعدادا للإنتاج الحربي

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيبدأ به لقاء الإنتاج الحربي غدا الأربعاء.
وخصص فايلر فقرة خاصة للتشكيل الذي سيبدأ به لقاء غدا بينما خاض باقي اللاعبين فقرة مختلفة في الجانب الآخر من الملعب.
ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي..
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة
خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غدا الأربعاء في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.
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