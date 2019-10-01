حرص مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الحضور داخل ملعب التتش بالجزيرة، في المران الأخير للفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.
ونال مؤمن زكريا تحية جميع زملاؤه حيث يتغيب اللاعب عن الحضور بالتدريبات طوال الفترة الماضية بسبب تدهور حالته الصحية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غدا الأربعاء في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا يظهر في النادي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.