مؤمن زكريا يظهر في النادي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

حرص مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الحضور داخل ملعب التتش بالجزيرة، في المران الأخير للفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ونال مؤمن زكريا تحية جميع زملاؤه حيث يتغيب اللاعب عن الحضور بالتدريبات طوال الفترة الماضية بسبب تدهور حالته الصحية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غدا الأربعاء في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.