تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

أعلن نادي الجونة التشكيل الذي استقر عليه الصربي نيبوشا ميلوسيفتش، المدير الفني للفريق، لخوض مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الخامسة والنصف على ستاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي..

محمود الغرباوي، عمرو سعداوي، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، أحمد مجدي، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، خالد صبحي، والتر بواليا، محمد محسن “ليلة”، جوزيف نجويم، محمد ناجي “جدو”، أحمد حمدي.