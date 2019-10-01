أعلن نادي الجونة التشكيل الذي استقر عليه الصربي نيبوشا ميلوسيفتش، المدير الفني للفريق، لخوض مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الخامسة والنصف على ستاد الإسكندرية.
وجاء التشكيل الأساسي كالآتي..
محمود الغرباوي، عمرو سعداوي، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، أحمد مجدي، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، أحمد ياسر ريان.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، خالد صبحي، والتر بواليا، محمد محسن “ليلة”، جوزيف نجويم، محمد ناجي “جدو”، أحمد حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.