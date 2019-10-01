حصل يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. وجاءت راحة أوباما اليوم، بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو بسبب إصابة خفيفه قبل لقاء بطل السنغال ..علي أن ينتظم اللاعب في التدريبات المقبلة استعدادا لمباراة المقاصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز. بطل السنغال ..علي أن ينتظم اللاعب في التدريبات المقبلة استعدادا لمباراة المقاصة.ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوباما راحة من تدريبات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.