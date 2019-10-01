مدرب منتخب ناشئي الطائرة: حققنا إنجاز بطولة العالم فى 3 شهور

أكد حسن الحصري المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة تحت 19 عامًا، أنه تولى تدريب المنتخب قبل 3 شهور ونصف من بطولة العالم بتكليف من أحمد عبد الدايم رئيس اتحاد الكرة للطائرة، الذي طلب منه تولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب.

وقال الحصري إن عبد الدايم حرص على توفير كافة الإمكانيات والسبل لتجهيز الفريق لبطولة العالم التي أقيمت بتونس بشهر أغسطس الماضي، بإقامة معسكرات داخلية وخارجية من أجل تجهيز الفريق بشكل كامل قبل البطولة، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد قام بمجهودات كبيرة من أجل ترتيب كافة الأمور، وتوفيرها للمنتخب الوطني لتحت 19 عامًا.



وأضاف الحصري في حوار خاص لـ"بوابة الوفد"، أن المعسكر المنتخب الخارجي، الذي كان ببولندا، تخلله 3 مباريات ودية مع المنتخب البولندي لتحت 19 عامًا، مضيفًا إلى أن بعثة الفريق سافرت إلى تونس من أجل المشاركة في البطولة قبل 6 أيام من إنطلاقها، من أجل خوض مباريات ودية، حيث خاض المنتخب الوطني مباراة مع منتخب إيران، وكوبا والبحرين وبلغاريا، وأشار الحصري، إلى أن سبب قصر مدة المعسكر، هو إرتباط اللاعبين، الذي يعتبر منهم 70% طلاب ثانوية عامة، بالإمتحانات.

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وأضاف الحصري، إلى أن المعسكرات الداخلية والخارجية كانت مثمرة للغاية، لافتًا إلى أنه حاول رفع المعدلات البدنية والفنية

للاعبين خلال تلك الفترة القصيرة، كما قال أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرض على زيارة بعثة المنتخب في مقر الإقامة من أجل دعمهم معنويًا، ونفسيًا بعد الفوز على منتخب ألمانيا أبطال أوروبا، كما حرص على حضور مباراة الأرجنتنين التي كانت ضمن الدور التمهيدي خلال البطولة، مشيرًا إلى أن زيارته كانت من عوامل تحقيق المنتخب لنتائج إيجابية، لحرص وأهتمام وزير الرياضة بدعم المنتخب الوطني.



وتابع: " قمنا بالفوز في 6 مباريات متتالية خلال بطولة العالم، ونعتبر أول منتخب عربي وأفريقي يقوم بذلك الإنجاز، الذي ساهم بصعودنا إلى المربع الذهبي، و كانت المنتخبات التي فزنا عليها هى، منتخب ألمانيا "بطل أوروبا"، منتخب الأرجنتين، الذي حصل على المركز الثاني في بطولة أمريكا الجنوبية، ومنتخب اليابان "بطل آسيا"، كما قمنا بإقصاء منتخب نيجيريا "بطل أفريقيا"، في دور الـ16 بالبطولة".

وأضاف: " لولا مواجهتنا لمنتخب إيطاليا الذي توج بلقب بطولة العالم، في نصف النهائي، لكنا وصلنا إلى المباراة النهائية في البطولة".

وتابع حسن الحصري المدير الفني للمنتخب الوطني لتحت 19 عامًا، أن

البطولة أنتهت يوم 30 أغسطس، ثم بعدها سافرنا إلى الأردن 3 سبتمبر، من أجل المشاركة في البطولة العربية، التي أنطلقت في يوم 7 من الشهر نفسه، وأن لاعبو المنتخب كان أمامهم 3 أيام قبل البطولة، حصولوا على يوم واحد فقط من أجل الراحة، ثم دخلوا في معسكر قصير من أجل الاستعداد للبطولة، رغم الإرهاق، والإنخفاض بالمعدل البدني بسبب المشاركة في بطولة العالم.



وقال الحصري، أن أول مباراة كانت أمام منتخب السعودية، وفاز المنتخب عليه بنتيجة 3-0، ثم واجه منتخب لبنان وفازوا عليه بنفس النتيجة، وواجه منتخب العراق في نصف النهائي، وفاز المنتخب الوطني عليه بنتيجة 3-0 أيضًا، قبل أن يواجه منتخب البحرين حامل اللقب في النهائي، يفوز عليه بنفس النتيجة ويتوج باللقب.

وأشار الحصري إلى أن بعد تلك الإنجازات، حرص أشرف صبحي على تكريم المنتخب، مؤكدًا دعم الدولة الكامل للمنتخب، حيث هم نواة بعد ذلك للمنتخب الأول.

وأضاف الحصري خلال حواره للوفد، أن تلقى العديد من العروض الخليجية، لكنه رفضها من أجل البقاء بمصر، ذلك بعد طلب من وزير الشباب والرياضة ببقاءه، من أجل مواصلة تدريب المنتخبات الوطنية، حيث يرى ذلك الأمر مهمة وطنية وقومية.



كما حرص الحصري المدير الفني لنادي الطيران أيضًا، على شكر هشام الشوري رئيس النادي، ومجلس إدارته على الموافقة على إعارته للمنتخب الوطني لتحت 19 عامًا من أجل تدريبه، بإعتبار ذلك الأمر مهمة وطنية.

وأضاف الحصري خلال حواره إلى أنه يعتز بتواجده كمديرًا فنيًا لفريق الطائرة بنادي الطيران، حيث يعتبر النادي بمثابة بيته الثاني، حيث كانت بدايته في مشواره باللعبة في نادي الطيران.