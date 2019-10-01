تصعيد 4 ناشئين للتدريب مع فريق الزمالك الأول

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، بتصعيد ثلاثة لاعبين من فريق ناشئي النادي مواليد ٢٠٠١ وهم المهاجمان اسامة فيصل وحسام أشرف والظهير الأيمن أحمد عيد. فيصل وحسام أشرف والظهير الأيمن أحمد عيد. كما تم تصعيد حسين فيصل لاعب فريق زمالك ٩٩ والذي يلعب بمركز الجناح وصانع اللعب. بمركز الجناح وصانع اللعب. ويؤدي رباعي ناشئي الزمالك التدريبات مع الفريق والتي تقام على ملعب النادي. يعد هؤلاء اللاعبين ضمن مجموعة ناشئين مميزين بالقطاع ، كما أنهم ضمن منتخب مصر للأعمار السنية الخاصة بهم.

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