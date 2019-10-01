محمد صالح يفوز ببطولة القليوبية للكاراتيه

فاز محمد صالح شحات صالح، ببطولة محافظة القليوبية للكاراتيه، والتي أقيمت على ملاعب استاد القاهرة، والتي نظمها الاتحاد المصري للكاراتية.

وقدم محمد صالح مستوى طيبا

للغاية على مدار مباريات البطولة، حتى استطاع الفوز باللقب في النهاية وسط إشادة من كل المدربين الذين تابعوا البطولة التي للناشئين تحت سن ١٠ سنوات.

ويعتبر محمد صالح أحد المواهب الصاعدة في لعبة الكاراتية، وينتظره مستقبل مبهر، لا سيما وأن عمره ١٠ سنوات، وفاز ببطولة كبرى أقيمت على مستوى محافظة القليوبية.