ميتشو يحفز لاعبي الزمالك للفوز على المقاصة

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي الحديث مع لاعبي الفريق علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك في وجود أفراد الجهاز المعاون له. في وجود أفراد الجهاز المعاون له. حيث طالب ميتشو اللاعبين، بضرورة التركيز الشديد وغلق الصفحة الأفريقية تماما والتركيز في لقاء المقاصة المقبل بالدوري. لقاء المقاصة المقبل بالدوري. كما حث المدرب الصربي الجميع علي بذل أقصي جهد لديهم والعمل علي تحقيق المكسب ومواصلة مشوار الانتصارات بالدوري. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

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