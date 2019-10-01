محمد حسن يخوض تأهيلًا خاصًا في الزمالك

أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليًابملعب النادي.
حيث قام حسن بالركض الخفيف بطول الملعب، وعقب ذلك استكمل اللاعب برنامجهالتأهيلي والعلاجي بجمانيزيوم النادي، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له للتعافي من إصابته التي يعاني منها.
يستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.
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