محمد حسن يخوض تأهيلًا خاصًا في الزمالك

أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي. بملعب النادي. حيث قام حسن بالركض الخفيف بطول الملعب، وعقب ذلك استكمل اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي بجمانيزيوم النادي، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له للتعافي من إصابته التي يعاني منها. التأهيلي والعلاجي بجمانيزيوم النادي، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له للتعافي من إصابته التي يعاني منها. يستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

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