انفراجة في ملف إذاعة مباريات طنطا وأسوان

شهدت الساعات الأخيرة انفراجة فى ملف إذاعة مباريات فريقي طنطا وأسوان في الموسم الحالي، بعد المفاوضات الدائرة من جانب شركة بريزنتيشن مع إدارة الناديين، في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري وتوفير المتعة للمشاهد من خلال إتاحة مباريات جميع الفرق المصرية. إدارة الناديين، في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري وتوفير المتعة للمشاهد من خلال إتاحة مباريات جميع الفرق المصرية. من المقرر أن تشهد الساعات القادمة وصول شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية، لاتفاق مع إدارتي أسوان وطنطا للحصول على حقوق رعايتهما في الفترة المقبلة.

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