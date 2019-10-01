صور.. سيراميكا كليوباترا يفوز على بورتو السويس وديًا

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا معنويا على فريق بورتو السويس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.
سيطر سيراميكا كليوباترا في بداية المباراة، ولكن بورتونجح في التقدم بهدف في الدقيقة ١٥، قبل أن يحصل وليد حسن على ركلة جزاء في الدقيقة ٣٨ سجل منها هدف التعادل.
وفي الدقيقة ٦٢ استطاع محمد شاهين تسجيل هدف التقدم لسيراميكاكليوباترا، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لفريقه والثاني لنفسه في الدقيقة ٦٩، وسجل بورتو هدفه الثاني في الدقيقة ٤٠، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا ٣-٢.
وكان سيراميكا كليوباترا فاز أمس على المنصورة بهدف دون رد عن طريق محمد ساني، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الداخلية في الجولة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الثانية.
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