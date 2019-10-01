جلسة بين أمير مرتضى وميتشو في تدريبات الزمالك

حرص أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على الاجتماع مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمبالنادي، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.
واطمأن المشرف العام على الكرة علياخر استعدادات الفريق للقاء المقاصة المقبل بالدوري، وكذلك كل الأمور الخاصة بالفريق وذلك استعدادا للفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.
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