جلسة بين أمير مرتضى وميتشو في تدريبات الزمالك

حرص أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على الاجتماع مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. بالنادي، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. واطمأن المشرف العام على الكرة علي اخر استعدادات الفريق للقاء المقاصة المقبل بالدوري، وكذلك كل الأمور الخاصة بالفريق وذلك استعدادا للفترة المقبلة. اخر استعدادات الفريق للقاء المقاصة المقبل بالدوري، وكذلك كل الأمور الخاصة بالفريق وذلك استعدادا للفترة المقبلة. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

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