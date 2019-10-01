رسميًا | الاتحاد المصري يُساند الزمالك بعد تخاذل أبو ريدة!

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، بعد عصر اليوم الثلاثاء، للتأكيد على مساندته لنادي الزمالك في قضيته مع نادي جينيراسون فوت السنغالي أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بعد تجميد تأهله إلى دور المجموعات رغم عدم حضور نادي جينيراسون فوت إلى ملعب برج العرب بالاسكندرية لأداء المباراة يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الماضي، بحجة أن المباراة كان موعدها يوم السبت الموافق 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وتوقعت ادارة الزمالك تدخل الرئيس السابق للاتحاد المصري “هاني أبو ريدة” لحل الأزمة في اجتماع لجنة مسابقات الكاف يوم أمس الاثنين، بصفته أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف وعضو ثابت في لجنة التسويق مع المغربي فوزي لقجع، إلا أن أبو ريدة لم يحرك ساكنًا بهدف تفادي أي صدام قد يضره مستقبلاً مع المشرفة على الكاف بقرار من الفيفا، السنغالية فاطمة سامورا – الأمين العام للفيفا-، ليترك الزمالك وحيدًا يواجه المجهول من الآن وحتى يوم سحب قرعة دور المجموعات في الموافق 9 أكتوبر.

لكن الاتحاد المصري رفع شعار “أنت مش لوحدك” كنوع من مؤازرة الزمالك، بنشر بيان صدر عن المكتب الإعلامي اليوم الثلاثاء.

وقال البيان “يؤكد الاتحاد موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن”.

وأضاف “العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية تبقى محل اهتمام وحرص من جميع مسؤولي الدولة، وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى بستاد برج العرب بهدف حماية الجماهير، لا سيما أن ستاد برج العرب قد شهد نجاحًا كبيرًا لدى استضافته لنهائي بطولة كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري”.

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وأكد البيان “وفق ذلك تم التعامل مع مباريات الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك والمصري وجميعها من الأندية ذات الشعبية الكبيرة خاصة الأهلي والزمالك اللذين تشهد مباريات كل منهما اقبالا جماهيريا، كما تصادف أن تكون هذه الأندية عليها مواجهة منافسيها بالملاعب المصرية في توقيتات واحدة، وهو ما تفهمه الاتحاد الأفريقي فأصدر قراره بنقل مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت إلى برج العرب، مثلما تم التعامل مع مباريات الاتحاد السكندري مع العربي الكويتي ضمن البطولة العربية والأهلي مع كانو سبورت ضمن دوري أبطال أفريقيا، والمصري مع ماليندا ضمن الكونفيدرالية الأفريقية”.

وبرر الاتحاد المصري موقفه، قائلاً “عندما كان من الصعب إقامة مباراتين يكون الأهلي والزمالك طرفا في كل منهما في يوم واحد بملعب واحد (برج العرب)، فقد أقر الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي تأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة”.

وعن فاكس الكاف الذي وصل إلى الاتحاد المصري لتجميد تأهل الزمالك، قال المتحدث الاعلامي باسم الاتحاد المصري “فيما يتعلق باستفسار الاتحاد الأفريقي حول إقامة مباريات ضمن مسابقة الدوري المحلي بملاعب القاهرة في التوقيت نفسه، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يهمه أن يؤكد على أنه لم يتوان في الرد سريعًا ورسميًا بأن المباريات المشار إليها لعبت جميعًا بدون حضور جماهيري، حيث كانت أطرافها أندية غير جماهيرية، بعكس الموقف فيما لو كانت بأطراف تتمتع بشعبية كبيرة مثل الزمالك والأهلي يتوقع أن يكون لمشاركتها تواجد جماهيري كبير”.

وختم البيان “في النهاية يأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن يتوصل الاتحاد الأفريقي كاف للقرار الصواب في هذا الشأن الذي نثق في أنه سيكون لمصلحة نادي الزمالك المصري وفق المكاتبات الرسمية.