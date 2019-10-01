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تركي آل الشيخ يستعين بصديق جديد في ألميريا

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محمود ماهر 0 تبليغ

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استعان مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بصديق جديد من أصدقاءه السابقين في نادي بيراميدز المصري، للعمل جنبًا إلى صديقه الآخر محمد جمال العاصي الذي تولى منصب مدير التعاقدات في النادي الأندلسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأعلن نادي ألميريا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، تولي المدير الإداري السابق لنادي بيراميدز، المصري محمد عادل، لمنصب المدير الإداري لألميريا، دون توضيح مدة التعاقد أو تفاصيل أخرى.

مدير التعاقدات في نادي ألميريا محمد العاصي يضم محمد عادل إلى ألميريا للعمل في منصب المدير الإداري (صور: UDAlmeria_Arab)

وقدم محمد عادل استقالته من تدريب نادي بيراميدز بعد جولتين فقط من منافسات الممتاز، ليكتفي بالفترة التي قضاها الموسم الماضي.

وتمكن بيراميدز في وجود محمد عادل كمدير إداري له من احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بموسم 2019/2018، ومن ثم التأهل إلى المرحلة الثانية من دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية على حساب العملاق الجزائري شباب بلوزداد.

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ويُعد محمد عادل أصغر مدير كرة عرفته الملاعب المصرية، عندما تولى هذا المنصب في نادي الأسيوطي سبورت قبل عامين، كما اكتسب عدة خبرات في أندية نجوم المستقبل والوطني السعودي والترسانة قبل انتقاله للعمل مع بيراميدز.

وينشط نادي ألميريا في الدرجة الثانية “السيجوندا”، ويحتل حاليًا المرتبة الثانية بفارق نقطتين عن قاديش المتصدر.

 

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