رياضة | ماني يكشف عن حقيقة تجدد أزمته مع صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يكشف عن حقيقة تجدد أزمته مع صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، عن علاقته بزميله محمد صلاح داخل صفوف الريدز.

وقال ماني بأنه أحبط عندما تجاهله صلاح في مباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا ولم يمرر له الكرة ولكن هذا الموقف لم يؤثر علي علاقتهما.

واستكمالا لحديثه في المؤتمر الصحفي قال :"من المؤكد أن اللاعب يريد إحراز المزيد من الأهداف فمن المحتمل أنه لم يراني، ولكني لا أهتم المهم هو أن نسجل الأهداف ونقلص الفارق بينا وبين مانشستر سيتي".

وأضاف ماني قائلا :"محمد صلاح صديق رائع للغاية وصداقتنا جيدة "

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وتابع ماني حديثه عن أيهما يفضل حصد دوري أبطال أوروبا أم بطولة البريميرليج أكد قائلا " البطولتين مهمتين بالنسبة لنا ونسعي لتحقيق كلاهما ، نحن ليفربول ليس لدينا ما نخسره، سنقاتل على البطولتين".

وفيما يتعلق بمباراة ليفربول أمام سالزبورج، قال ماني: "تلك المباراة من المؤكد أن تكون خاصة بالنسبة لي، سيكونون جاهزين لي وسأكون جاهزًا لهم، أنا أحب هذه المدينة وهذا الفريق، سأكون في غاية السعادة لمقابلة زملائي السابقين، ولكني أريد تحقيق الفوز عليهم".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة ريد بول سالزبورج، غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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