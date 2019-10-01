رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر الآن beIN SPORTS YouTube

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تنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج الروماني اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 في السابعة إلا خمس مساءً على استاد السانتياجو برنابيو معقل النادي الإسباني في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في تمام الساعة السابعة إلا خمس مساء بتوقيت مصر والثامنة إلا خمس مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة إلا خمس مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports HD 1 AR.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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البث مباشر مباراة كلوب بروج ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع مباراة كلوب بروج ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT 1 HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر، حيث يدخل ريال مدريد مباراته اليوم أمام كلوب بروج وهو لم يعرف طعم الانتصارات على الإطلاق، حيث يعاني ريال مدريد بشدة منذ بداية الموسم وتعثر في بعض المباريات ولكنه استعاد نغمة الانتصارات هذا الأسبوع بالفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. كما يعاني الملكي بشدة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أول مبارياته في دور المجموعات على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة ويتذيل مجموعته بلا رصيد من النقاط.

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