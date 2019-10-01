رياضة | مفاجأة.. رئيس ريال مدريد يغدر بـ"كورتوا" ويخطط لضم حارس جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رئيس ريال مدريد يغدر بـ"كورتوا" ويخطط لضم حارس جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع حارس مرمي جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بسبب تراجع مستوي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، خلال الموسم الحالي.

ريال مدريد كان قد استغني عن خدمات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، وأبقي على البلجيكي تيبو كورتوا حارسًا اساسيًا للفريق الملكي، وتعاقد مع أريولا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، ويري فلورنتينو بيريز أن الفريق في حاجة لحارس مرمي سوبر بعد تراجع مستوي "كورتوا" بالفترة الأخيرة.

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وتلقي "كورتوا" انتقادات كبيرة بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف في مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في أول جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وحمله الجمهور جزء من مسؤولية الخسارة الفادحة للفريق الملكي بالمباراة.

وكشفت صحيفة "دون بالون" الاسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الحارس يان أوبلاك حارس مرمي أتليتكو مدريد، بعد المستويات المبهرة التي يقدمها مع الأتليتي في الموسم الحالي، وتألقه في لقاء الديربي بالجولة السابعة، والذي انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويدرس "بيريز" التحرك بشكل رسمي للتعاقد مع "أوبلاك" من خلال كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد والمقدر بـ 100 مليون يورو، والتعاقد معه خلال الفترة القادمة.