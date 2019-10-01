رياضة | خطوة مفاجأة تمهد الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد مع خليفة "زيدان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجأة تمهد الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد مع خليفة "زيدان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني مهددًا بالرحيل عن النادي الملكي بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وذلك دفع إدارة النادي للتحرك لتحديد بعض المرشحين لخلافة "زيزو" حال إقالته خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنهام هوتسبيرز هو المرشح الأبرز لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد في المرحلة القادمة.

وكشفت صحيفة "دون بالون" عن خطوة مفاجئة من "بوتشتينو" تقربه بشدة من تدريب ريال مدريد حال الإطاحة بالفرنسي زيدان، حيث أعلن المدرب الأرجنتيني تفكيره في الرحيل عن السبيرز خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة طويلة قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق، حيث يعتقد أنه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق الإنجليزي.

واشارت الصحيفة الاسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد منح ماوريسيو بوتشتينو وعدًا بقيادة الفريق الملكي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، ولكن لم يحسم النادي الملكي مستقبل "زيزو" حتي الآن، وقد يتحدد ذلك بناءًا على نتائج الفريق القادمة، فأي خسارة للفريق قد تطيح بالمدرب الفرنسي خارج الريال.